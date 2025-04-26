نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلي ستاد بتروسبورت

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلى ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد المقاولون، يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، أعلن في وقت سابق تمسكه بإقامة مباراة الفريق أمام نادي إنبي، على ملعب المقاولون العرب، كما هو مُحدد مسبقًا في جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يرفض نقل مباراة إنبي

وجاء في بيان النادي أن النادي يرفض بشكل قاطع محاولات نقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وتابع البيان: يشدد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بجدول المباريات المرسل من رابطة الأندية المحترفة مسبقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن.

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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