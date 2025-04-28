وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية عددا من الفرص الاستثمارية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط العمراني والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة وعدد من قيادات الصندوق.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانيات التي تتمتع بها محافظة القليوبية في مختلف القطاعات، كما تم عرض عدد من الفرص الاستثمارية المقترحة لاستغلال بعض قطع الأراضي ذات الفرص الواعدة فى بعض المناطق الحيوية والتى يمكن التعاون المشترك فيها بما يسهم في إقامة مشروعات سكنية واستثمارية تعود بالنفع علي المحافظة.

استغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة القليوبية

وأكدت الدكتورة منال عوض على سعي الوزارة لاستغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة القليوبية التى تمتلك فرص استثمارية واعدة فى عدد من المجالات ومن بينها التجارية والاسثتمارية والسكنية والخدمية بما يساهم فى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وتحقيق عوائد اقتصادية سريعة بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم والمطلوب لتنفيذ أى استثمارات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لاستغلال بعض الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تم استعراضها وتحديد الأراضي المتاحة للاستثمار بصورة دقيقة، بما يسهم في الإسراع بإقامة المشروعات التي تخدم المواطنين القليوبي ويحقق عوائد اقتصادية للمحافظة.

وأشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لمحافظة القليوبية في استغلال عدد من قطع الأراضى المقترحة، سواء الخدمية أو الاستثمارية، بما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة ويعزز من موارد المحافظة.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة وصندوق التنمية الحضرية لاستكمال دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالأراضى المقترحة للاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.