الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رياض محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

محرز
محرز

يواجه أهلي جدة مساء اليوم الثلاثاء الهلال السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقود تشكيل الأهلي ضد الهلال المهاجم الإنجليزي إيفان توني، ورياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:


تشكيل الأهلي ضد الهلال


حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، إزجان أليوسكي.

خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

الصورة


وكان الهلال تأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة  بعد الفوز الكبير على جوانجو الكوري الجنوبي بسبعة أهداف دون رد، فيما تأهل الأهلي على حساب بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة.
 

وتقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد، حيث أقيمت مرحلة المجموعات بنظام الدوري الذي انقسم إلى مجموعتي الغرب والشرق.

 

وأقيم دور الـ16 بالشكل المعتاد، حيث خاضت الفرق المتأهلة مواجهات ذهاب وإياب لتنتهي بتأهل 8 فرق إلى مرحلة ربع النهائي.

وبداية من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أقيمت المنافسات في مدينة جدة بالسعودية، بخوض مباراة واحدة، على أن تختتم البطولة في 4 مايو المقبل.

 

ويخوض المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي فريق النصر السعودي أيضًا، ضد فريق كاواساكي الياباني، وذلك بعد أن استطاع العالمي الفوز على يوكوهاما الياباني بنتيجة 4-1.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا


وتنطلق مباراة الهلال والأهلي الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية وذلك على ملعب ستاد الإنماء (الجوهرة المشعة).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال


وتذاع مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم  الثلاثاء عبر فضائيات SSC HD1 وbeIN afc والكأس HD 9 وأبو ظبي آسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال آسيا للنخبة الأهلي ضد الهلال الأهلي بطولة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة

مواد متعلقة

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام الأهلي في دوري أبطال آسيا

إقالة مع إيقاف التنفيذ، الوداد يهرب من فخ كولر والأهلي بطريقة ذكية

100 ألف ريال لكل لاعب، بن تركي: مكافآت ضخمة للفرق السعودية التي تصعد لنهائي أبطال آسيا

كولر: تعلمت الكثير داخل الأهلي والجماهير كانت الداعم الأكبر للفريق
ads

الأكثر قراءة

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

واحة سيوة والصحراء الغربية أول المتضررين، بدء رياح المنخفض الخماسيني وتحذير من الأتربة

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالقليوبية

عماد النحاس يقرر ضم لاعب حرس الحدود السابق لجهازه المعاون بالأهلي

إيران تهبط تحت أقدام سكانها، كيف تهدد الزلازل الصامتة حياة 45 مليون شخص

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من رئيس البرلمان عن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يوضح الفارق بين الانتماء والولاء وعلاقتهم بالتضحية والإخلاص (فيديو)

أحكام الحج، دار الإفتاء توضح حكم حج الحامل والمرضع

المجددون.. محمد ماضي أبو العزائم، قاد الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر والسودان

المزيد
الجريدة الرسمية