الهلال يكتسح جوانجو الكوري بسباعية نظيفة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

حقق الهلال السعودي فوزا كبيرا أمام جوانجو الكوري، بسبعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

بهذا الفوز يتأهل الهلال السعودي لمواجهة الفائز من الأهلي السعودي وبوريرام التايلندي في الدور نصف النهائي للبطولة

افتتح سداسة الهلال اللاعب سافيتش في الدقيقة 6، ثم أحرز ماركوس ليونارد الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم سالم الدوسري في الدقيقة 33

وفي الشوط الثاني زاد الهلال غلته التهديفية بأربعة أهداف أخرى في الدقائق 55 عن طريق ميتروفيتش والدقيقة 79 عن طريق مالكوم والدقيقة الدقيقة 85 عن طريق ناصر الدوسري والدقيقة 89 عن طريق عبدالله الحمدان

سيطر فريق الهلال السعودي على مجريات المباراة من البداية للنهاية، وأهدر لاعبوه العديد من الفرصة السهلة، كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية للزعيم، فيما تراجع الفريق الكوري لمنتصف ملعبه لمواجهة الطوفان الهجومي للفريق السعودي.

تشكيل الهلال السعودي أمام جوانجو الكوري

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق جوانجو الكوري الجنوبي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ودخل فريق الهلال السعودي مباراته أمام جوانجو الكوري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو



الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي



الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم



الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، ليوناردو

طريق عبور الهلال وجوانجو لربع النهائي

الهلال السعودي تمكن من الوصول لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا بعدما اجتاز نظيره باختاكور الأوزبكي، بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما حجز جوانجو، مقعده في الدور ذاته بعد تخطي عقبة فيسيل كوبي الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.