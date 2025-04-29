التموين تستعد لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعداداتها لصرف المقررات التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية خلال شهر مايو المقبل، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار مستقرة لجميع المستحقين على مستوى الجمهورية.

توفير مخزون استراتيجي من السلع التموينية

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة رفعت حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، ليكفي لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات التابعة.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع التموينية جاءت كالآتي:

القمح 3.2 شهر

الزيت 3.1 شهر

الدواجن المجمدة 6.1 شهر

اللحوم الحية (سوداني) 5.6 شهر

اللحوم المجمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي من الأرز في السوق المحلية.

وأوضحت أن عمليات التوريد مستمرة دون انقطاع، وأن كافة السلع متوفرة في المنافذ التموينية، سواء من خلال بقالي التموين أو المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتجهيز ما يزيد على 40 ألف منفذ تمويني لصرف المقررات لشهر مايو، مع التشديد على الالتزام بجودة السلع وأسعارها المقررة. وتم تكليف الأجهزة الرقابية بالمتابعة المستمرة لمنع أي تلاعب أو احتكار.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام المنافذ بصرف المقررات للمواطنين وفقًا للجدول الزمني المحدد، دون تأخير، ووفقًا للحدود المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.

وكان وزير التموين صرح أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة الدعم التمويني لضمان وصول الدعم لمستحقيه في صورة سلع جيدة وبأسعار مناسبة، مع ضمان توافر السلع بشكل مستمر وتقديم خدمة أفضل للمواطنين."

طرح منتجات وزارة التموين على منصة أمازون

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، عن بدء طرح مجموعة متنوعة من منتجاتها على منصة “أمازون مصر”، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتوسيع قنوات تسويق وتوزيع منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والوصول بها إلى أكبر عدد من المستهلكين عبر مختلف الوسائل الحديثة.

ويأتي هذا التعاون ثمرة للتنسيق المشترك بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة أمازون مصر، في خطوة تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من أحدث وسائل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز تواجد المنتجات الوطنية عالية الجودة على المنصات الإلكترونية وتوسيع قاعدة المستهلكين.

وتشمل قائمة المنتجات المطروحة عبر المنصة مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية، بالإضافة إلى المنظمات والعناية الشخصية، وغيرها من السلع الاستهلاكية التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك تلبية لاحتياجات المستهلكين بمختلف شرائحهم.

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهودها في توفير المنتجات للمواطنين بطرق أكثر سهولة ويسر، مع مواصلة العمل على تنمية التعاون مع كبرى الكيانات التجارية والمنصات الإلكترونية العالمية، بما يعزز من تواجد المنتجات المحلية، ويعكس جودة الصناعة المصرية، ويدعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتنشيط التجارة الإلكترونية.

وتعهدت الشركة بمواصلة تطوير خدماتها ومنتجاتها بما يتناسب مع متطلبات السوق المصري الحديث، في إطار رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتحسين تجربة المستهلك.

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