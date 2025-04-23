"التموين": محافظات الصعيد الأعلى توريدا للقمح خلال الموسم الجديد

تواصل صوامع ومراكز التجميع في مختلف أنحاء الجمهورية استقبال كميات القمح المحلي من المزارعين ضمن موسم التوريد لعام 2025، وسط إجراءات منظمة لضمان سهولة التسليم ودقة الفحص والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتحقيق أقصى استفادة للدولة والمزارعين.

وأكدت وزارة التموين أن محافظات المنيا وأسوان والفيوم، جاءت في مقدمة المحافظات الأعلى توريدًا حتى الآن، وذلك بفضل زيادة المساحات المزروعة وارتفاع معدلات الحصاد المبكر، فضلًا عن تجاوب المزارعين مع خطط الدولة لتسليم القمح المحلي.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة عمليات التوريد، حيث يتم التأكد من جودة القمح المستلم، وتطبيق جميع الضوابط الفنية لضمان استلام أقماح مطابقة للمواصفات المعتمدة. كما شددت على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عملية التسليم، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التوريد.

وتسعى الحكومة إلى تأمين مخزون استراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها الأسواق الغذائية، حيث يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وتستهدف وزارة التموين خلال الموسم الحالي استلام نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي، من خلال ما يزيد على 450 نقطة تجميع تشمل صوامع وهناجر وشون حكومية ومراكز تجميع حديثة، موزعة على مختلف المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة رفعت هذا العام سعر توريد أردب القمح لتشجيع الفلاحين على تسليم المحصول، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتغيرات في أسعار السوق العالمية، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا بين جموع المزارعين.

وجاءت أسعار توريد القمح كالآتي:

2200 جنيه لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5. ​

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على دعم الإنتاج المحلي من القمح، تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل التحديات العالمية وتأثر سلاسل الإمداد.

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