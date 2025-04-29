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خارج الحدود

ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين في غزة

محكمة العدل الدولية،
محكمة العدل الدولية، فيتو

 أكد ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية، محمد سعود الناصر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى كومة من الركام، مشددا “لا شيء يمكن أن يبرر انتهاكاتها في القطاع المحاصر”.

 

إسرائيل ترفض وقف العدوان على غزة

 وقال الناصر أمام محكمة العدل الدولية: "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية".
وتابع: "إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام".

 

أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة

 ولفت إلى أن إسرائيل تسببت في أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة، إذ قتلت أكثر من 200 موظف في "الأونروا" وهاجمت مقرات الوكالة ومخازنها.
وفتحت محكمة العدل الدولية، يوم أمس الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

 

أزمة إنسانية غير مسبوقة

يذكر أن إسرائيل تتحكم بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقطعت إسرائيل هذه المساعدات، في الثاني من مارس الماضي، قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

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