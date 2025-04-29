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خارج الحدود

العدل الدولية تبدأ جلسات استماع حول التزامات إسرائيل الإنسانية في غزة

العدل الدولية،فيتو
العدل الدولية،فيتو

 بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، جلسات استماع لتقييم مسئولية إسرائيل في التزاماتها بشأن وجود وعمل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وجاءت تلك الخطوة  بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ومن المقرر أن تقوم 38 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بتقديم مرافعاتها أمام هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيًا.

 

وفي ديسمبر اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.

 

ضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجل

 ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

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إسرائيل الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة التعاون الإسلامي الجمعية العامة للامم المتحدة

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