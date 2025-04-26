السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على قرار أمريكا برفع الحصانة القانونية عن الأونروا

الأونروا
الأونروا

علقت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصانة القانونية عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

حماس تدين قرار أمريكا برفع الحصانة القانونية عن الأونروا 

وقالت حماس في بيانها: إن قرار واشنطن رفع الحصانة القانونية عن الأونروا، يجسد انحياز إدارة ترامب لسياسات الاحتلال الصهيوني، ويجسد إنهاء حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم".

وأعربت حماس في بيانها، عن إدانتها  للقرار الأمريكي، ودعت الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار، وطالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له.
 

تجدر الإشارة إلى أن المقرات والمدارس التابعة للأونروا تتعرض بشكل مستمر لقصف إسرائيلي، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023.

 

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حماس أمريكا الأونروا ترامب

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