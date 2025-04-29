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خارج الحدود

الطاقة الذرية: أي اتفاق مع إيران لن يكون ذا قيمة دون رقابتنا

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أن أي اتفاق مع إيران لن يكون ذا قيمة دون ضمان رقابة الوكالة على الأنشطة النووية الإيرانية.

 

الخيار الدبلوماسي لا يزال قائما وقابلا للتطبيق

 كما أشار غروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى أن تحقيق تقدم ملموس خلال الأسابيع المقبلة أمر ضروري وممكن. 

وشدد على أهمية منع أي تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، مؤكدًا أن الخيار الدبلوماسي لا يزال قائما وقابلا للتطبيق.

وجاءت تصريحات غروسي في ظل مفاوضات دبلوماسية مكثفة بين إيران والولايات المتحدة، كما أشار إلى اتصالاته المباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لضمان دور فني فعال للوكالة في مراقبة الامتثال الإيراني للاتفاقيات المحتملة.

الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المرجح أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين.

 

استئناف المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران

 ويشهد الملف النووي الإيراني تطورات متسارعة مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. 

حيث تطالب الأطراف الدولية بضمانات واضحة حول التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

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