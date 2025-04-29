غيابك يؤثر على نتائج الفريق.. الزمالك يطمئن زيزو

طمأن مسئولو نادي الزمالك لاعبه أحمد سيد زيزو بأنه لا توجد أي خطورة أو مخاوف تمنعه من حضور النادي وتدريبات الفريق كما زعم.

وأكد النادي في بيانه الذي صدر اليوم أن كل ما ورد بإنذار أحمد سيد زيزو غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة ولا توجد أية مخاوف أو خطورة تبرر انقطاعه عن التدريب.

وتابع أن انقطاع اللاعب عن التدريب والمباريات يُعد إخلالًا جسيمًا بعقده ويُلحق أضرارًا فادحة بالنادي ونتائجه في المسابقات.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا قويا ردا على اتهامات لاعب الفريق الكروي بالنادي أحمد سيد زيز، والذي توترت علاقته بالقلعة البيضاء مؤخرا بعد رفضه التجديد.

بيان الزمالك

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي: "قام نادي الزمالك، عن طريق الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، بالرد على الإنذار المرسل من لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد "زيزو"، بعدما تضمن الإنذار الوارد إلى النادي معلومات مغلوطة ومسيئة للنادي وإدارته، فضلًا عن اشتماله على مطالبات مالية غير صحيحة".

وتابع الزمالك في بيانه: "وتضمن رد نادي الزمالك عددًا من النقاط التي توضح صحة موقف النادي، وذلك على النحو التالي:

أولًا: كل ما ورد بإنذار اللاعب غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، ولا توجد أية مخاوف أو خطورة تبرر انقطاعه عن التدريب.

ثانيا: انقطاع اللاعب عن التدريب والمباريات يُعد إخلالًا جسيمًا بعقده، ويُلحق أضرارًا فادحة بالنادي ونتائجه في المسابقات.

عقد زيزو مع الزمالك

ثالثًا: كل ما أورده اللاعب بخصوص استحقاقه للمبالغ الواردة في إنذاره لا أساس له من الصحة، وما ذكره بشأن الفقرة رقم "8" من البند السادس على أنه "بونص مستحق" غير صحيح؛ ففضلًا عن أن هذه العبارة لم ترد مطلقًا في العقد، ودسُت في الإنذار على خلاف ما هو ثابت بالعقد، فإن المبالغ المذكورة في هذا البند تُعد صافي ما يستحقه اللاعب عن المواسم الثلاثة، كمقابل التعاقد الوارد في البند الثاني من العقد، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة التي يتحملها اللاعب، وفقًا لما نص عليه البند الرابع، الفقرة "6"، من عقده مع النادي، وهو ما يتوافق تمامًا مع ما اتفق عليه الطرفان صراحة وكتابة.

استكمال تسوية كافة الأمور المالية

رابعًا: التأكيد على اللاعب بسرعة موافاة النادي بكافة عقود المواد الإعلانية والإعلامية التي ظهر فيها، حتى يتمكن النادي من استكمال تسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

خامسًا: مطالبة اللاعب بتقديم إيضاح وافٍ عمّا إذا كان قد قام بالفعل بالتوجه إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لاستخراج تأشيرة للمشاركة في مونديال الأندية.

سادسًا: التأكيد على اللاعب مجددًا بضرورة احترامه لتعاقده مع النادي، والتزامه بحضور التدريبات والمعسكرات والمباريات، مع استمرار النادي في تطبيق الجزاءات المالية عليه وفقًا لبنود اللائحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي".

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” لم يحضر لجلسة التحقيق الثانية التي حددتها الشؤون القانونية بالنادي أول أمس الأحد، وذلك بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية وخروجه بتصريحات إعلامية دون إذن.

خطاب رسمي إلى مقر إقامة اللاعب في المنيا

وكانت إدارة الزمالك قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى مقر إقامة اللاعب في المنيا لإخطاره بموعد الجلسة،

وأضافت مصادر نادي الزمالك: سنمنحه فرصة فإذا لم يحضر سيرسل الزمالك إخطارا ثالثا مسجلا بعلم الوصول لتحديد جلسة ثالثة وأخيرة، وإذا لم يحضر اللاعب هذه الجلسة أيضًا، فسيتم رفع ملفه بالكامل إلى اتحاد الكرة، مرفقًا بكافة المستندات المتعلقة بالأزمة، بما في ذلك خطابات جلسات التحقيق، وأيام الغياب عن التدريبات، والغرامات المقررة، والمستحقات المتبقية له لدى النادي.

وكان زيزو قد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضي، بعد استبعاده من قائمة الفريق أمام ستيلنبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية، وقد اشترط اللاعب صدور بيان رسمي من مجلس الإدارة يتعهد فيه بحمايته حال حضوره للنادي والخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام في التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع الزمالك.

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