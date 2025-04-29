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إحالة أوراق سباك ومصور للمفتي لقتلهما صديقهما بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية،فيتو
محكمة جنايات الإسكندرية،فيتو

 قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار السيد مصطفى الحوراني والمستشار حسام نزيه محمد عبده، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، إحالة أوراق كل من "م.ك.ز" و" ي.ا.ال" إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم في اتهامهم بقتل المجني عليه " م.ال.ع".

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تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13785 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم المنتزة بالعثور على جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.

 

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت أنه على إثر علاقة مسبقة بين المتهمين كل من "م.ك.ز" سباك  و" ي.ا.ال" مصور وبين المجني عليه " م.ال.ع"، والذي استضافهما المجني عليه بمسكنه، حيث أقاما رفقته لعدة أيام، واتفق المتهمان سويا على قتل المجني عليه وسرقة 3 هواتف محمولة وملابس مملوكة للمجني عليه. 

فأشار المتهم الأول على المتهم الثاني، بإحضار عقار منوم ووضعه للمجني عليه في أحد المشروبات الساخنة، وخلال تواجدهم بمسكن المجني عليه تجرعا سويا المشروبات الساخنة بعد أن قام المتهم الثاني بدس العقار للمجني عليه.

مما أسفر عن دخوله في نوم عميق فأحضر المتهم الثاني سلاح أبيض سكين وقطعة قماش مبللة وتعدى عليه بطعنه في العنق وكتم صوته وقام المتهم الأول بنقله إلى دورة المياه حيث ولاء المتهم الثاني التي انهالت على المجني عليه بعدة طعنات في البطن أخرجت أمعائه، وطعنه مرة أخرى في الرقبة، وبعد أن تأكدوا من وفاته، جمعوا متعلقاته والفرار بها.

وتنفيذا لقرار النيابة بضبطهم تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهما المنقولات وهواتف المجني عليه وأقرا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

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محكمه جنايات الإسكندرية الديار المصرية بمديرية امن الاسكندرية قسم المنتزه

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