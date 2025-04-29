رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات والمعاهد، خلال اجتماع مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى المقرر عقدها بنهاية شهر مايو المقبل.

وأكد على ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة انعقاد الامتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير بيئة إمتحانات آمنة.

واستعرض رئيس الجامعة نتائج مشاركته فى فعاليات المؤتمر العام السابع والخمسين لإتحاد الجامعات العربية، الذى عقد بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، ونخبة من ممثلى قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي بمصر والدول العربية، والتى تضمنت سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك فى المجالات العلمية والأكاديمية بين الجانبين، لافتًا إلى إمكانية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة الإسكندرية والجامعات العربية فى الدراسة بجامعة الأسكندرية علي الدرجات المزدوجة والمجالات ذات الاهتمام المشترك ودراسة آليات الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتوطيد هذا التعاون.

وفى إطار حرص الجامعة على المستقبل الأكاديمي لطلاب المنحة الأمريكية بجامعة الإسكندرية المقيدين بالمنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكد قنصوة على التزام الجامعة بإستمرار دعمهم ومساندتهم وتقديم منح لهم من جامعة الإسكندرية لاستكمال دراستهم.



ووافق المجلس على اعتماد برنامج الدبلوم المهني (ممارسة الصيدلة الرياضية) بكلية الصيدلة.

ووافق المجلس على اعتماد برنامج الماجستير المهني فى الصيدلة الإشعاعية وهي درجة مشتركة بين كلية الصيدلة (قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية) ومعهد البحوث الطبية (قسم علم الإشعاع).

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جان مولان ليون ٣ الفرنسية - ملحق التبادل الطلابى، واتفاقية الشراكة الثنائية مع ذات الجامعة وذلك فى إطار مشروع تحالف الجامعات المتوسطية الفرانكفونية الدولية (AIME)، وتجديد اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة قبرص، والموافقة على إتفاقيتى التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة غرناطة إحداهما للتبادل الطلابى والأخرى فى مجال التعاون العلمي والاكاديمى والبحثى المشترك، والإتفاقية المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس الفرنسية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) وكل من جامعة Bournemouth البريطانية وجامعة ماك ماستر- مدرسة ديجروت للأعمال بأونتاريو- كندا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) ومعهد هانغتشو للطب التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) والجامعة القومية للأبحاث النووية الروسية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على قبول الإهداء المقدم من جامعة فاروس عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها ٢,٥ مليون جنيه لصالح قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الميرى الجامعى ومنظار قيمته ٤,٢ مليون جنيه لوحدة جراحة الشرج والقولون بقسم الجراحة بكلية الطب، والإهداء المقدم من شركة ون سيرجيكال لتوريد المستلزمات الطبية عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها ٤,٣ مليون جنيه لصالح قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى سموحة الجامعى، والاهداء المقدم من جمعية جيل الأمل للتنمية الاجتماعية لقسم العمليات لمعهد البحوث الطبية وهو عبارة عن جهاز موجات فوق صوتية قيمته ١,٤ مليون جنيه.

ووافق المجلس على ترقية ١٦ عضو هيئة تدريس، ٧ إلى وظيفة أستاذ، و٩ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٩ مدرس، ومنح ١٣٣ درجة دكتوراه، ودرجة ١٦٢ ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

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