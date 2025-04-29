الثلاثاء 29 أبريل 2025
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محافظات

القبض على قاتل صديقه في قنا

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على المتهم بقتل صديقه بضربه بحجر على رأسه وإلقاء جثته أسفل المخلفات في غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب متحللة داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بدائرة المركز.


وتبين بعد الفحص العثور على جثة شاب يُدعى م.ف، يبلغ من العمر 35 عامًا، من قرية السلامية، بها إصابات في الرأس وملقاة داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بمدينة نجع حمادي.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة شاب يُدعى خ، يبلغ من العمر 36 عامًا من قرية المراشدة وصديق المجني عليه المقرب، بسبب خلافات نشبت مشادة بينهما انتهت بجريمة قتل حيث أن المتهم تخلص من صديقه بضربه بحجر داخل غرفة مهجورة ويفر هاربًا حتى تم العثور على الجثة متحللة وبدأت التحقيقات.

تم القبض على المتهم بقتل صديقه وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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