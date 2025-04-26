للمرة الثانية خلال أسبوعين، وزير الكهرباء يتفقد محطات رشيد بالدلتا الجديدة

بدأ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، جولة ميدانية للمرة الثانية خلال أسبوعين لتفقد محطات محولات رشيد 5،6،2 كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

تنفيذ مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية

يأتي ذلك فى إطار الجولات الميدانية والزيارات المستمرة لمختلف مواقع العمل، وفى ضوء الخطة العاجلة وبرنامج عمل الوزارة، والوقوف على الواقع الفعلي لأعمال تنفيذ مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور عصمت أعمال تنفيذ مشروعات محطات المحولات وشبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. وذلك للتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات فى إطار السياسة العامة وخطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية، وفى ضوء خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

تشغيل المحطات وربطها مع الشبكة الموحدة

كما يفقد الدكتور محمود عصمت أعمال تركيب المحولات، واستعراض الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد التسليم فى إطار مخطط تشغيل المحطات وربطها مع الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال المتابعات السابقة وحجم تنفيذ الأعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج فى مسار الخط.

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