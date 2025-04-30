البابا تواضروس من بولندا: نصلي من أجل سلام العالم ونعزز المحبة بين الشعوب

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال لقائه مع الرئيس البولندي أندريه دودا في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو: "أرفع قلبي بالصلاة إلى الله أن يبارك بولندا، قيادةً وشعبًا، وأن يديم المحبة والسلام بين جميع شعوب العالم"، معربًا عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في مستهل زيارته لبولندا، ضمن جولته الرعوية في إيبارشية وسط أوروبا.



الرئيس البولندي يستقبل البابا تواضروس

وكان الرئيس البولندي قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، ورحب به قائلًا إن هذا اللقاء يأتي في سياق "رد المحبة" التي بدأها خلال زيارته لمصر في مايو 2022، ولقائه مع قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة.

وأشاد الرئيس دودا بمكانة مصر التاريخية والروحية قائلًا: "مصر صاحبة تاريخ طويل، وكنيستها القبطية الأرثوذكسية تملك أقدمية روحية عظيمة"، مشيرًا إلى أن الإيمان المسيحي دخل بولندا في القرن العاشر، وأن الكنيسة لا تزال تحتل مكانة كبيرة في قلوب البولنديين. كما أعرب عن تقديره للتواجد القبطي في بلاده وخدمتهم الروحية المستقرة، مؤكدًا على الأجواء من الهدوء والسلام التي تحيط بهم.

وأضاف الرئيس البولندي أن بلاده من أكثر الدول الأوروبية تدينًا، وتضم عددًا كبيرًا من الأديرة المفتوحة والمغلقة، والتي يحرص شخصيًا على زيارتها بانتظام، منوهًا بإعجابه بشباب يكرسون حياتهم للصلاة وخدمة الله.

من جهته، ثمّن قداسة البابا العلاقة الوطيدة بين مصر وبولندا، مؤكدًا أن "بولندا بلد جميل يحمل تاريخًا عظيمًا، ويقوده شعب قوي يعمل من أجل المستقبل." كما أشاد بكلمات الرئيس دودا التي قالها خلال لقائهما السابق في القاهرة، حين وصف مصر بأنها كانت ملجأ للعائلة المقدسة، ما يعكس مكانتها الروحية الخاصة في الإيمان المسيحي.

وقدّم البابا تواضروس لمحة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تأسست بالإسكندرية على يد القديس مرقس الرسول، مشيرًا إلى أنها كنيسة تمتد جذورها لما يقرب من ألفي عام، وتُعرف بعراقتها ورسوخها الروحي.

كما أعرب قداسته عن تقديره للدعم الذي يحظى به الأقباط المصريون في بولندا، مثمنًا الجهود المبذولة لرعاية الكنيسة القبطية الناشئة في البلاد، تحت إشراف نيافة الأنبا چيوڤاني.

وفي ختام اللقاء، وجّه قداسة البابا دعوة رسمية إلى الرئيس البولندي لزيارة مصر مجددًا، مرحبًا باستقباله في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تتجلى روح المحبة المصرية، وتزدهر العلاقة بين الشعبين.

واختُتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية بين الرئيس أندريه دودا وقداسة البابا تواضروس الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.