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ندوة إرشادية عن النهوض بمحصول القطن جيزة 94 بالشرقية

ندوة إرشادية عن النهوض
ندوة إرشادية عن النهوض بمحصول القطن جيزة 94 بالشرقية، فيتو

قال المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد، قامت المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن النهوض بمحصول القطن جيزة 94 بالإدارة الزراعية بديرب نجم. 

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النهوض بمحصول القطن 

الندوة حاضر فيها الدكتور مصطفى عطيه عمارة بمعهد بحوث القطن وبحضور  المهندسة  منى عامر فوزى مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد  والمهندس صلاح محيى الدين مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس محمود الشناف أخصائى الإرشاد بالمحافظة  كذلك جهاز الإرشاد وعدد من المزارعين ومرشدي الجمعيات الزراعية.

توعية المزارعين والمرشدين الزراعيين 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت توعية المزارعين والمرشدين بالممارسات الفنية لمحصول القطن والتوصيات الفنية للصنف المنزرع حسب القرار الوزاري بتحديد مناطق زراعة الأصناف، وأهمية الإخلاء المبكر والخدمة الجيدة واختيار الميعاد المناسب للزراعة.

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ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في  تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل والمعاملات الزراعية للمزارعين، كذلك رفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

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تنفيذ ندوة ارشادية محصول القطن جيزة 94 المهندس هماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة

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