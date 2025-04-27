الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

زيلنسكي: هناك حاجة لزيادة الضغط الملموس على روسيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، مساء اليوم الأحد، إن هناك حاجة لزيادة الضغط الملموس على روسيا لخلق مزيد من الفرص للدبلوماسية الحقيقية.

غياب الضغط على روسيا يسمح لها باستيراد الصواريخ

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن غياب الضغط الكافي على روسيا يسمح لها باستيراد صواريخ وأسلحة لاستخدامها في أوروبا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حواره مع مجلة “تايم” ردا على سؤال عن وعوده الانتخابية التي غازل بها الناخبين الأمريكيين خاصة إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا في يومه الأول: قلت ذلك مجازا، ومبالغة،  ومن الواضح أن الناس يعلمون أنني عندما قلت ذلك، كان مازحًا، ولكن هذه الأزمة ستنتهي".

ترامب يتحدث عن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية 

وأضاف ترامب في حديثه: لا أعتقد أنها ستستمر طويلا.. أعني، انظر، وصلت إلى هنا قبل ثلاثة أشهر، هذه الحرب مستمرة منذ ثلاث سنوات، إنها حرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسا، إنها حرب بايدن ليست حربي لا علاقة لي بها، ما كنت لأخوض هذه الحرب أبدًا، ما كانت لتحدث هذه الحرب أبدًا، ما كان بوتين ليفعلها أبدًا،  ما كان 7 أكتوبر في غزة ليحدث أبدًا".

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زيلنسكي الرئيس الأوكراني روسيا أوروبا الحرب الروسية الأوكرانية

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