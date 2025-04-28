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خارج الحدود

الكرملين: روسيا ستقدم الدعم لكوريا الشمالية بناء على الاتفاقات الثنائية

الكرملين
الكرملين

أوضح المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا ستقدم الدعم لكوريا الشمالية بناء على الاتفاقات الثنائية إذا كانت هناك حاجة لذلك.

وأكد الكرملين: مشاركة القوات الكورية الشمالية في تحرير مقاطعة كورسك الروسية تثبت فعالية الاتفاقات بين البلدين.

ومن جانبه قال وزير الخارجية سيرجي لافروف: الاعتراف الدولي بالقرم ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا كمناطق روسية أمر ضروري للتسوية الأوكرانية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأثنين، إنه يعتقد أن نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي مستعد للتخلي عن القرم، مبينا أنه "يبدو أكثر هدوءا ويرغب في التوصل لاتفاق"، وذلك في تناقض واضح مع تصريحات الزعيم الأوكراني بشأن شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي مستعد "للتخلي" عن شبه الجزيرة التي احتلتها روسيا في العام 2014، أجاب ترامب "أعتقد ذلك".

في الإطار، طالب الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

وأضاف ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي "أريده أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقعوا الاتفاق".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئي القوات الكورية الشمالية المتحدث باسم الكرملين الكرملين

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