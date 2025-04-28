الأهلي ينعي أمح الدولي أشهر مشجعي القلعة الحمراء

نعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أمح الدولي، أشهر مشجعي القلعة الحمراء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الأهلي ينعي أمح الدولي

وجاء نص نعي الأهلي كالتالي:

وفاة أمح الدولي

وفُجع جمهور النادي الأهلي صباح اليوم الإثنين، بخبر وفاة محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ"أمح الدولي"، أحد أشهر مشجعي القلعة الحمراء، بعد صراع مرير مع المرض استمر لأسابيع.

ورحل "أمح" عن عمر ناهز الأربعين عامًا، بعد أن دخل في غيبوبة تامة أمس، متأثرًا بمضاعفات عملية جراحية دقيقة خضع لها مؤخرًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العناية المركزة.

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