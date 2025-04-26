أنور سلامة: كولر مدير فني جيد ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في عمله

قال أنور سلامة كابتن مصر والنادي الأهلي السابق: إن أزمة النادي الأهلي بعد توديع دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز ليست في رحيل أو بقاء كولر المدير الفني.

وكشف أنور سلامة في تصريحات خاصة لفيتو أن كولر حال رحيله عن الأهلي سيكون كبش فداء للفشل الذي يعاني منه النادي، سواء إداريا أو فنيا فيما يتعلق بفشل إدارة ملف الصفقات بالنادي.

وقال المدير الفني المخضرم: "أنا مبسوط من شغل كولر فهو مدير فني جيد، وله شخصية ولا يسمح لأي شخص في الأهلي بالتدخل في عمله، وهذه من الأزمات التي يواجهها في الأهلي".

رحيل كولر

وتعجب كابتن الأهلي السابق من حملات الهجوم الشرسة على كولر قائلا:"عايز تمشيه مشيه بهدوء واحترام لكن مايكونش بالشكل ده بالتحريض والشحن ضده كيف سيعمل في مناخ مثل هذا وهو يسمع يوميا بخبر رحيله".

وأضاف: "كولر لا يمتلك لاعبين جيدين، هذه الأسماء لا تعطيه كل ما يريد ورغم هذا يحقق بطولات، قم بتدعيم الفريق بلاعبين سوبر وحاسبه بعد ذلك في حالة إخفاقه والأخطاء واردة لأي مدرب هو ليس ملاكا وبالطبع له أخطاء".

الأهلي وصن داونز

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي، بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خصومات مالية علي لاعبي الاهلي

وتستعد إدارة النادي الأهلي لتوقيع غرامات مالية تاريخية على لاعبي الفريق عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وشهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة بكاء من أغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز.

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اجتماعا عاجلا سيتم خلاله إصدار قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري.

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