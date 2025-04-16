الأرصاد تعلن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات خلال الفترة القادمة

طقس مصر الفترة القادمة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة حيث يبدأ ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا بدءًا من الغد بقيم تترواح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية من الغد وحتى الثلاثاء المقبل مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.





كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28: 32

درجة الحرارة الصغرى: 17: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23:32

درجة الحرارة الصغرى: 15: 18



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32: 36

درجة الحرارة الصغرى: 15: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36:39

درجة الحرارة الصغرى:18: 21

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