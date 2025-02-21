السكرتير العام المساعد يفتتح مسجد المتبولي في دمياط

بالإنابة عن محافظ دمياط...

افتتح اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، مسجد المتبولي بالسنانية التابع لإدارة أوقاف كفر البطيخ، وذلك بديلًا عن مسجد الشيخ على الصياد،نيابةً عن الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وبعد تنفيذ أعمال إحلاله وتجديده.

افتتاح مسجد المتبولي بالسنانية بديلًا عن مسجد الشيخ على الصياد

حيث جاء الافتتاح بحضور النائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بدمياط.

افتتاح مسجد المتبولي بديلًا عن مسجد الشيخ على الصياد

هذا واستهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير مديرية الأوقاف خطبة الجمعة التى جاءت بعنوان "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق".

فيما وتاتى تلك الجهود برعاية فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لعمارة بيوت الله والعناية بها وتطويرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.