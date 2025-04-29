الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يغادر إلى سويسرا اليوم بعد انتهاء رحلته مع الأهلي

كولر والخطيب، فيتو
كولر والخطيب، فيتو

 يطير إلى سويسرا، اليوم، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق بعد انتهاء علاقته مع القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة بتروجت غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبل 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون  سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر اخبار الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبل مارسيل كولر

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

هل يفاوض الأهلي مدرب ريال مدريد الأسبق؟

يوسف والنحاس يرافقان بعثة الأهلي إلى أمريكا

محمد يوسف يتسلم ملفات المدير الرياضي في الأهلي

النحاس يعقد جلسة مع شوقي في الأهلي

مرتجى يقود مفاوضات إنهاء أزمة الشرط الجزائي مع كولر

موعد مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة بتروجت بالدوري
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل والشيبي

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

النواب يحيل تعديل قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بالمجلس

تكليفات برلمانية بشأن مناقشة تعديل الإيجار القديم

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية