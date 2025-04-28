لن نسمح بتدني مستوى النظافة، جولة ليلية لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة ليلية استهدفت مساكن الجلاء خارجها وداخلها ومحيطها قائلا: “لن نسمح بتدني مستوى النظافة”.

محافظ الدقهلية في جولة بمساكن الجلاء

وشدد على سرعة الانتهاء من تشغيل المصاعد، وتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وأكد أنه لن يسمح بتدني مستوى النظافة بالمساكن والمنطقة بأكملها أو أي مكان تحت أي مبرر، مشددا على الحفاظ على مستوى لائق من النظافة بالمساكن ومحيطها ورفع أي تجمعات قمامة أولا بأول ومنع وجود أي إشغالات بالمكان.

الشوارع المستهدفة من الجولة

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من الشوارع في المنصورة، شملت شوارع، مساكن العبور، وشارع بورسعيد، وأحمد ماهر، شارع جيهان، شارع الترعة، شارع عبد السلام عارف، المشاية، شارع الجمهورية، شارع الترعة، شارع كلية الآداب، شارع ومساكن الجلاء، وقناة السويس، بمدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع، وأكد على استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة ولكافة المدن.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين، واستمع إليهم وإلى مطالبهم وشكواهم، ووعد بوضع الحلول المناسبة لكل المشكلات والمطالب، وفقا للامكانيات المتاحة، وحسب أولوية المطالب، وأكد ضرورة التعاون مع الدولة بالالتزام بمواعيد جمع القمامة وعدم إلقائها في عرض الشارع.

رفع أي إشغالات بشوارع المدينة يمكن أن تعوق حركة المرور

ووجه المحافظ لرئيسي حي غرب وشرق المنصورة برفع أي إشغالات بشوارع المدينة يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفع أي إشغالات من الشارع العام سواء كانت أمام المحال التجارية أو المنازل وتغليظ العقوبة في حالة تكرار إشغال الشارع، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الخدمات، وتوظف جميع مواردها لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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