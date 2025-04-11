الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يقتنص فوزا هاما من سموحة بهدف في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

اقتنص نادي غزل المحلة فوزا هاما علي حساب نظيره سموحة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة” في إطار منافسات الجولة الثانية المرحلة النهائية “مجموعة الهبوط ” في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف غزل المحلة اللاعب محمد بن حمودة في الدقيقة 36.

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام سموحة كالتالي: 

عامر عامر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، موري توريه، محمد بن شرقي، أحمد فوزي، رشـاد العرفاوي، عبده يحيى، محمد بن حمود.

على مقاعد البدلاء: 
أحمد النفراوي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، محمد أشرف، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب

حكام مباراة غزل المحلة وسموحة 

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

وبتلك النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة الدوري المصري سموحة محمد بن حمودة الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

غزل المحلة يتقدم بهدف بن حمودة على سموحة في الشوط الأول بالدوري

بابا فاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

منوعات

المزيد

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 (آخر تحديث)

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

المزيد
الجريدة الرسمية