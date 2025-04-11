غزل المحلة يقتنص فوزا هاما من سموحة بهدف في الدوري الممتاز

اقتنص نادي غزل المحلة فوزا هاما علي حساب نظيره سموحة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة” في إطار منافسات الجولة الثانية المرحلة النهائية “مجموعة الهبوط ” في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف غزل المحلة اللاعب محمد بن حمودة في الدقيقة 36.

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام سموحة كالتالي:

عامر عامر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، موري توريه، محمد بن شرقي، أحمد فوزي، رشـاد العرفاوي، عبده يحيى، محمد بن حمود.

على مقاعد البدلاء:

أحمد النفراوي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، محمد أشرف، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب

حكام مباراة غزل المحلة وسموحة

ترتيب غزل المحلة وسموحة

وبتلك النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

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