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رياضة

الجونة يتعادل 1-1 مع سموحة في مجموعة الهبوط بالدوري المصري

مباراة الجونة وسموحة،
مباراة الجونة وسموحة، فيتو

الدوري المصري، انتهت مباراة الجونة أمام سموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خالد بشارة بالجونة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بمجموعة الهبوط في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تقدم الجونة بهدف أول عن طريق اللاعب أحمد شوشة في الدقيقة 45+5، ثم تعادل سموحة في الدقيقة 72 عن طريق محمد ربيعة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، وظهر خلاله أصحاب الأرض أكثر سيطرة واستحواذا على الكرة، كما كان الجونة أكثر إصرارا على هز شباك الضيوف، وأتيحت للجونة العديد من الفرص نجح في استغلال إحداها وخطف هدف التقدم في نهاية الشوط. 

إنتفض سموحة هجوميا في الشوط الثاني وتخلي عن حذره الدفاعي ونجح في خطف هدف التعادل، ليعود من الجونة بنقطة ثمينة 

 

تشكيل الجونة أمام سموحة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الجونة، تشكيل فريقه لمباراة سموحة.. وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: عبدالجواد تعلب – أحمد العش – أحمد شوشة – أليو جاتا.

خط الوسط: حافظ إبراهيم – نور السيد – بلال السيد.

خط الهجوم: فافور حكيم – صامويل أوجو – مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمرو شعبان وأحمد مجدي كهربا وأحمد عبدالرسول ومحمد النحاس ومحمد محمود وعصام صبحي ومحمد عماد وعلي الزاهدي.

فريق سموحة، فيتو
فريق سموحة، فيتو

تشكيل سموحة أمام الجونة

كما أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لـسموحة تشكيل فريقه للمباراة وضم كل من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو – بركات حجاج – محمد ر بيعة.

خط الوسط: شريف رضا – دوكو دودو – عمرو السيسي – عبدالرحمن عامر.

خط الهجوم: محمود صابر – محمد سعيد مكرونة – صامويل أمادي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أشرف وهشام حافظ وأبوبكر ليادي وإسلام جابر والحبيب أحمد حسن ومحمد سالم ومحم كوميه وعبدالكبير الوادي وأشرف مجدي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد الجونة 24 نقطة يحتل بها المركز الأول في مجموعة الهبوط بالدوري المصري، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 21 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة نفسها

 

 

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