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تشكيل أهلي جدة المتوقع ضد الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال في دوري أبطال آسيا، فيتو

يلتقي أهلي جدة مساء اليوم الثلاثاء مع الهلال السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المتوقع أن يقود تشكيل الأهلي ضد الهلال المهاجم الإنجليزي إيفان توني، ورياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:


تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال


حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، إزجان أليوسكي.

خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.


وكان الهلال تأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة  بعد الفوز الكبير على جوانجو الكوري الجنوبي بسبعة أهداف دون رد، فيما تأهل الأهلي على حساب بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة.
 

وتقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد، حيث أقيمت مرحلة المجموعات بنظام الدوري الذي انقسم إلى مجموعتي الغرب والشرق.

 

وأقيم دور الـ16 بالشكل المعتاد، حيث خاضت الفرق المتأهلة مواجهات ذهاب وإياب لتنتهي بتأهل 8 فرق إلى مرحلة ربع النهائي.

وبداية من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أقيمت المنافسات في مدينة جدة بالسعودية، بخوض مباراة واحدة، على أن تختتم البطولة في 4 مايو المقبل.

 

ويخوض المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي فريق النصر السعودي أيضًا، ضد فريق كاواساكي الياباني، وذلك بعد أن استطاع العالمي الفوز على يوكوهاما الياباني بنتيجة 4-1.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا


وتنطلق مباراة الهلال والأهلي الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية وذلك على ملعب ستاد الإنماء (الجوهرة المشعة).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال


وتذاع مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم  الثلاثاء عبر فضائيات SSC HD1 وbeIN afc والكأس HD 9 وأبو ظبي آسيا.

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