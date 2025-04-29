أسعار البيض تواصل الانخفاض في الأسواق.. 30% تراجعا خلال أيام.. وشعبة المواد الغذائية تكشف الأسباب والتوقعات

تشهد الأسواق المصرية مواصلة تراجع أسعار البيض، حيث وصل سعر البيضة إلى 4 جنيهات للمستهلك، بعد أن كانت تباع بمتوسط 6 جنيهات في الفترة الأخيرة، وذلك في ظل زيادة المعروض وتحسن منظومة الإنتاج المحلي، ومع استمرار انخفاض الأسعار، يبقى المستهلكون هم المستفيد الأكبر، بينما يواصل المنتجون تعديل استراتيجياتهم لمواكبة متغيرات السوق في ظل المنافسة المتزايدة.

انخفاض أسعار البيض

وفي الوقت الذي يعتبر انخفاض أسعار البيض بشرى سارة للأسر المصرية في ظل أزمة الغلاء، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا الاتجاه عبر سياسات مستدامة تدعم المزارع الصغيرة وتضمن استقرار مدخلات الإنتاج، فالبيض ليس مجرد سلعة غذائية، بل مؤشر اقتصادي يعكس توازنا دقيقا بين العرض والطلب في سوق حيوي لملايين المصريين.

أسعار البيض اليوم، فيتو

أسباب التراجع في الأسعار

كشف عدد من تجار الدواجن، أن هناك عدة أسباب حول تراجع أسعار البيض بالأسواق، والتي يأتي في مقدمتها زيادة المعروض في السوق، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنا في إنتاج البيض، مع دخول مزارع جديدة إلى دائرة الإنتاج وزيادة كفاءة المزارع القائمة، بالإضافة إلى تحسن الكفاءة التشغيلية، نتيجة نجاح العديد من مزارع الدواجن في خفض تكاليف الإنتاج عبر تحسين نظم التغذية والرعاية الصحية للطيور، مما انعكس على زيادة المعروض بأسعار تنافسية.

وتأتي من بين الأسباب أيضا، استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، حيث شهدت أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية استقرارا نسبيًا في الفترة الأخيرة، مما ساهم في دعم سلاسل التوريد، وتراجع الأسعار للمستهلكين، خاصة في ظل الارتفاع العام في أسعار السلع الأساسية، مما تحفز على زيادة المبيعات.

سعر البيض في الأسواق، فيتو

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية: إن الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا ملحوظًا في أسعار البيض بجميع أنواعه (الأحمر، الأبيض، البلدي)، حيث تراجعت أسعار البيضة الواحدة إلى 4 جنيهات بعد أن كانت قد وصلت إلى 6 جنيهات لفترة طويلة، مما انعكس بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء، وزاد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأوضح المنوفي، أن هذا التراجع يأتي نتيجة زيادة المعروض في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع تحسن منظومة الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية في مزارع الدواجن.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار يعكس نجاح الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي، خاصة مع التوسع في إنشاء المزارع الحديثة وتطبيق أساليب إنتاج متطورة تعتمد على تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية.

وشدد على أهمية الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد بشكل متكامل، والعمل على توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يضمن استدامة انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة ويحمي السوق من أي تقلبات مفاجئة.

كما نوه إلى ضرورة مراقبة الأسواق بشكل دوري ومنتظم لضمان منع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل مصطنع، مؤكدًا أن الجمعية تتابع الأسواق باستمرار من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة التاجر.

وأوضح أن استقرار أسعار البيض له تأثير مباشر أيضا على الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق التي تعتمد على البيض كمكون أساسي في منتجاتها، مما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية بشكل عام، ويدعم تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيًا.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المستهلكين والتجار معًا.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 95 جنيها و100 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 97 إلى 102 جنيه في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، 102 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 104 إلى 107 جنيهات للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 91 جنيها إلى 92 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 93 جنيهًا إلى 95 جنيها.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء القطاع استمرار الاتجاه التنازلي للأسعار في الأجل القصير، مع استمرار تحسن الإنتاج، لكنهم يحذرون من تأثيرات محتملة مثل تقلبات أسعار الوقود أو الأعلاف عالميا، والتي قد تؤثر لاحقا على السوق المحلي.

وفقا لبيانات من الغرفة التجارية للدواجن، تم افتتاح عشرات المزارع المتخصصة في إنتاج البيض خلال العام الماضي، خاصة في محافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، مما رفع حجم الإنتاج بنسبة تصل إلى 15-20% مقارنة بالعام السابق.

تحسن جودة السلالات

واعتمدت بعض المزارع على سلالات دواجن عالية الإنتاجية مثل سلالة "هاي لاين أو لومان"، مما زاد من معدل إنتاج البيض لكل طائر، وهذا بجانب تراجع أسعار الأعلاف عالميا بسبب تحسن المعروض في البرازيل والأرجنتين، مما ساهم في خفض تكاليف التغذية.

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