الأحد 27 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار البيض اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار البيض، فيتو
أسعار البيض، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار كرتونة

 في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛  في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 95 جنيها و100 جنيه.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 97 إلى 102 جنيه في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، 102 جنيه.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 104 إلى 107 جنيهات للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 91 جنيها إلى 92 جنيها.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 93 جنيهًا إلى 95 جنيها.

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