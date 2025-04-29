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خارج الحدود

سيارة تقتحم مبنى وتقتل أربعة أطفال في إلينوي الأمريكية (فيديو)

سيارة تقتحم منزل،
سيارة تقتحم منزل، فيتو

قُتل أربعة أطفال وأُصيب آخرون في أمريكا بجروح عندما اقتحمت سيارة مبنى خلال برنامج ما بعد المدرسة في بلدة قرب سبرينجفيلد بولاية  إلينوي، بحسب ما أعلنت الشرطة.


وقال نائب  رئيس شرطة تشاتام، سكوت تارتر: إن الضباط استجابوا للبلاغات حوالي الساعة 03:20 بعد الظهر حول مركبة صدمت ثلاثة أشخاص خارج المبنى ما أدى إلى وفاتهم، ثم اقتحمت المبنى واصطدمت بشخص آخر قبل أن تخرج من الجهة الأخرى.

وقالت شرطة ولاية إلينوي في بيان عبر البريد الإلكتروني: إن الضحايا الذين لاقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاما.

وأفادت الشرطة بأن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف تارتر أن السائق، الذي لم يُصب بأذى، كان بمفرده داخل السيارة، ونُقل إلى المستشفى لتقييم حالته، مشيرا إلى أن شرطة الولاية لم توضح ما إذا تم اعتقال السائق أو وضعه قيد الاحتجاز.

وذكر حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، في بيان مساء أمس الإثنين: "أشعر بالصدمة والحزن العميق إزاء وفاة الأطفال والإصابات العديدة التي وقعت بعد ظهر اليوم في تشاتام"، مضيفا: "قلبي مثقل بالحزن على هذه العائلات وما تمر به من ألم لا يمكن تصوره، وهو شيء لا يجب أن يعيشه أي والد".

وأشار إلى أن مكتبه يراقب الوضع ومستعد لتقديم الدعم.

وتشاتام بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة وتقع خارج مدينة سبرينغفيلد بولاية إلينوي.

جدير بالذكر أنه لم يعرف على الفور أسباب الحادث أو ما إذا كان قد وقع عمدا.

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الينوي ولاية إلينوي ولاية إلينوي جي بي بريتزكر

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