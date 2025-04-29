أشرف صبحي يفجر مفاجأة عن تطبيق قانون اللعب المالي النظيف بالكرة المصرية

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مفاجأة عن موعد تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في كرة القدم المصرية.

وقال وزير الشباب والرياضة خلال جلسة مع الصحفيين: “نجهز من خلال المجموعة القانونية في الوزارة بشأن ملف اللعب المالي النظيف وبالتواصل مع اتحاد الكرة لأنه سيكون جهة التنفيذ”؛ مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حسم وتطبيق القانون.

قانون اللعب المالي النظيف

يذكر أن قانون اللعب المالي النظيف هو نظام أقرّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عام 2011 بهدف تنظيم الأمور المالية للأندية الكروية، من خلال منع الأندية من إنفاق أموال أكثر مما تجني، للموازنة بين مصاريفها وإيراداتها، حتى لا تتراكم عليها ديون ضخمة قد تهدد استمراريتها.

يهدف اللعب المالي النظيف إلى حماية الأندية من الإفلاس بسبب الصرف العشوائي، وضمان منافسة عادلة بين الأندية وتشجيع الأندية على الاعتماد على مواردها الخاصة.

آلية تطبيق قانون اللعب المالي النظيف

يراقب الاتحاد الأوروبي حسابات الأندية، وإذا اكتشف أن ناديًا يصرف أكثر مما يربح لفترة طويلة، يفرض عليه عقوبات ما بين غرامات مالية ومنع من تسجيل لاعبين جدد واستبعاد من البطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا.

أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.

وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.

كما أشار إلى دراسة بند الـ8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.

وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند ال8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة، كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).

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