خالد مرتجي يطالب بتطبيق قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

تحدث خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي القائم بأعمال نائب رئيس النادي، خلال تصريحات تليفزيونية عن ستاد النادي الجديد بالإضافة إلي عدة قضايا أخري.

وقال خالد مرتجي في تصريحات عبر برنامج حارس الأهلي" استاد الأهلي كان سيتم علي مرحلتين لكن لاسعاد جمهور الأهلي سوف يتم تنفيذه علي مرحلة واحدة بسعة 42 ألف متفرج.

وتحدث أمين صندوق الأهلي عن مشاركة الفريق في بطولة كاس العالم للاندية قائلا" يكفي فخرا ان الأهلي هو النادي المصري الوحيد الذي يشارك في كأس العالم للاندية ".

وزاد " لم اتحدث مع كولر في أي شيئ فني نظرا للصداقة التي تربطنا، وهو مدرب محبوب من الجماهير نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق.

وأكمل " الميركاتو الذي تم في يناير لم يحدث من فترة طويله وهذا يدل علي تركيز مسوؤلو الأهلي والمدير الفني في تحقيق افضل شيئ للنادي.

وأضاف" يجب أن نعيد النظر في موضوع الأخطاء التحكيمية، لأننا مش مبسوطين من المنظومة التحكيمية، والخبير التحكيمي اللي جاي المشكلة برضه مش هتبقى فيه، المشكلة في اللي بيشتغلو معاه".

واختتم “ يجب تطبيق قوانين اللعب المالي النظيف للاندية كما يفعل اليويفا، ويجب علي اتحاد الكرة مراجعة ميزانية كل نادي لمنح الرخص كما تمني الاهتمام بالاندية الشعبية ”.

وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد

ويُقيم النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.

وتم اعداد برنامج خاص لهذا الحدث العالمي، كما تشهد الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة.

وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسئولو النادي الأهلي الدعوة، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين، ومن قبلهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي اعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم.

الأهلي يعتمد تصميم ستاد النادي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتمد في جلسته، الأخيرة، التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.

وأكد الخطيب أن الشكر موصول لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة أيمن إسماعيل، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المسئولية لإنجاز حلم الاستاد الذي استكمله مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة المهندس تامر نصر.

كذلك وجَّه الخطيب الشكر إلى شركة القلعة الحمراء لالتزامها بالبرنامج الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم استاد الأهلي بالصورة التي يتم عرضها على الجماهير في حفل كبير يوم 14 فبراير الجاري، وفق رؤية مجلس إدارة النادي وشركاته المتخصصة في هذا الشأن.

حيث أكد محمود الخطيب أن ما يحدث الآن هو نتاج قرار المجلس الحكيم بإنشاء أذرع استثمارية وفنية للأهلي ممثلة في شركاته التي يحصد الأهلي ثمارها اليوم، في أولى خطوات إنجاز هذا الحلم الكبير.

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