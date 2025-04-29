يتابع مسلسل آسر قطاع كبير من المشاهدين في مصر والوطن العربي، ويعد مسلسل آسر الحلقة 22 من أبرز الحلقات التي يتابعها الجمهور بشغف لمعرفة مصير التحقيق الصحفي الذي يعده رامي في ظل تربص راغب وعزت وغازي به، وكيف يتدخل آسر لإنقاذ شقيقه الأصغر والطريقة التي سيفعل بها ذلك.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 22 على منصة شاهد

ومن المقرر عرض مسلسل آسر الحلقة 22 على منصة شاهد اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

و يتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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