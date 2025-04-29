انفجارات عنيفة تهز كييف وصفارات الإنذار تدوي في موسكو (فيديو)

أفادت مصادر وشهود عيان بوقوع سلسلة انفجارات سمعت أصداؤها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد منتصف ليل الثلاثاء مباشرة.

وجاء تداول أنباء تلك الغارات عقب إصدار القوات الجوية الأوكرانية تحذيرات بشن غارات جوية على العاصمة كييف، بحسب ما أوردته "رويترز".

Geran drones struck Kyiv. Multiple arrivals reported pic.twitter.com/3GUuHmjlMl — VolgaLad (@cym27s) April 28, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي انفجارات عنيفة تهز كييف، وسط أنباء عن غارات بطائرات مسيَّرة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في العاصمة الروسية موسكو وسط تحذيرات من هجمات أوكرانية محتملة.

هدنة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية

يذكر أن الرئيس بوتين قد أعلن أمس الإثنين عن هدنة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية من 8 إلى 11 مايو، حيث سيتم وقف الأعمال القتالية لأسباب إنسانية.

وأكد الكرملين في بيان أن "على أوكرانيا أن تحذو حذو روسيا وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.. وفي حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات الروسية ستتخذ ردا مناسبا وحاسما".

وشدد البيان على أن "الجانب الروسي يؤكد مجددا استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وإلى تعاون بناء مع الشركاء الدوليين بشأن تسوية الأزمة".

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إعلان الرئيس بوتين هدنة مايو في أوكرانيا كان مدفوعا باعتبارات إنسانية ويعد مظهرًا من مظاهر حسن نية رئيس الدولة الروسية، الذي يؤكد استعدادنا للمضي بمسار التسوية السلمية.

والأسبوع الماضي صرح بيسكوف بأن الرئيس بوتين، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، جدد التأكيد على استعداد روسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.

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