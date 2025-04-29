حملة ليلية موسعة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين في المنصورة (صور)

شنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدـرداش رئيس حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حي غرب المنصورة.

حملة لرفع الإشغالات بغرب المنصورة

وجاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

قاد الحملة حمدى رشاد نائب رئيس حى غرب، وأحمد نشأت مسؤول الإشغالات بالنوبتجية المسائية، ومسؤولي الإشغالات.

رفع التعديات على حرم الطريق للأكشاك والكافيهات

واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حى غرب، حيث تم رفع التعديات على حرم الطريق للأكشاك والكافيهات والمقاهي والمحلات والباعة الجائلين ، التي تعوق حركة المارة.

الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات

فيما أكد رئيس حي غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية التي تشوه الشكل الحضاري للمحافظة.

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