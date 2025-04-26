رفع تعديات الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمنطقة الشيخ حسانين في المنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس الحى، اليوم السبت حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق والأسواق العشوائية المتمركزة بمنطقة الشيخ حسانين، والتى تعوق حركة المارة، ولفك الاختناق المرورى المتواجد الناتج عن العشوائية المتواجدة بالمكان.



رفع تعديات الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمنطقة الشيخ حسانين

رفع التعديات بمنطقة الأتوبيس النهري

قاد الحملة محمد المرسى مدير الإشغالات بحى غرب والفريق المعاون من إدارة الإشغالات، كما استأنفت الحملة جهودها برفع تعديات المتواجدة بمنطقة الأتوبيس النهرى، ورفع تعديات الكافيهات والمقاهى والمحلات والأكشاك على حرم الطريق بنطاق الحى.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات فى رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية.

تكثيف الحملات ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات

ووجه رئيس حى غرب المنصورة، لإدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك للحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

التصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

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