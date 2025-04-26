حملات مكثفة لضبط الأسواق وإزالة التعديات والإشغالات في فرشوط بقنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الحملات المكثفة في مجالات التموين، والنظافة العامة، والتعديات على أراضي الدولة، فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين وخدمة الجمهور.

الوحدة المحلية بفرشوط

وفيما يتعلق بالقطاع الرقابي، نظمت الوحدة المحلية بفرشوط حملات مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن سحب (25) عينة غذائية للتحليل، وإعدام (5) كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى إعدام (25) لترًا من الزيت غير الصالح للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملات عن تحرير (15) محضر جنحة صحية، و(10) محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و(28) محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط مخالفات تموينية أخرى شملت الاستيلاء على دقيق مدعوم وتصرفًا غير قانوني في كميات من السكر والزيت التمويني.

قطاع النظافة العامة بقنا

وفي قطاع النظافة العامة، كثفت فرق العمل جهودها لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وقراها، ضمن خطة تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، حيث تم رفع نحو (130) مترًا مكعبًا من القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم نقلها إلى المقلب العمومي بالصحراء الغربية.

وفي إطار التصدي للتعديات، نفذت الوحدة المحلية (4) قرارات إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2 قيراط و15 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة (10) حالات تعدٍ أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية العركي، بمساحة إجمالية قدرها (2220) مترًا مربعًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

أما في مجال خدمة المواطنين، فقد استقبلت الوحدة المحلية عددًا من الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث تم التعامل معها والرد على مقدميها بشكل فوري، كما حرص رئيس المركز على عقد لقاءات يومية مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وفيما يخص ملف الإعلانات، قامت الوحدة المحلية بحصر ومراجعة جميع الإعلانات القائمة داخل نطاق المركز، وأسفر ذلك عن ترخيص (3) رخص إعلانات جديدة وتجديد (3) أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة، ضمن جهود تعظيم موارد الوحدة المحلية.

وأكد خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أن هذه الحملات والجهود تأتي في إطار حرص الوحدة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

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