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حوادث

أمن المنافذ يضبط 86 قضية متنوعة من بينها تهريب مواد مخدرة والهجرة غير الشرعية

أمن المنافذ، فيتو
أمن المنافذ، فيتو

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة الأخيرة عن ضبط 86 قضية متنوعة من بينها مكافحة تهريب النقد ومواد مخدرة، وفي مجال الأمن العام والهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

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كما أسفرت الجهود، عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دور ومهام قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية  

الجدير بالذكر أن قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية وأبرزها: 

1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبي القناة بما يجابه أي احتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الاحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.

2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين المواني المصرية بأنواعها.

3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.

4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.

5- وضع ضوابط أمن النقل بالمواني (الجوية – البرية – البحرية – النهرية) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع المواني واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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أجهزة وزارة الداخلية تزوير المستندات تهريب مواد مخدرة هجرة غير الشرعية وزارة الداخلية ا وزارة الداخلية مهام قطاع أمن المنافذ

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