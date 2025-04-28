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حوادث

مصرع وإصابة 17 شخصًا في 3 حوادث متفرقة بالمنوفية وطريق الواحات

مصرع وإصابة 17 شخصًا
مصرع وإصابة 17 شخصًا في 3 حوادث متفرقة بالمنوفية

شهدت محافظتا المنوفية والجيزة، اليوم الاثنين، 3 حوادث مرورية متفرقة، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 3 حوادث متفرقة بالمنوفية وطريق الواحات

 

وفي محافظة المنوفية، لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بمركز تلا. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين والجثامين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.

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وفي حادث آخر على طريق شبين الكوم - قويسنا، أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وفى محافظة الجيزة، على طريق الواحات أمام كومبوند دريم، وقع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل محملة بالبطيخ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتحطم السيارة الملاكي بالكامل. 

 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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