اليوم، جنايات المنصورة تستأنف محاكمة مسن قتل ابن شقيقه بسبب سور

تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء، محاكمة مسن أنهى حياة ابن شقيقه في الدقهلية، بعدما سدد له طعنة نافذة في صدره من سلاح أبيض «سكين»، بسبب خلاف على سور مشترك بين منزليهما وبناء حجرة بالمكان، بقرية البشنينى التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وذلك بعد تأجيلها أمس لعدم حضور المحامي وانتداب محامي للدفاع عن المتهمين.

وكان المستشار فخرى أنور المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من ف. ح."، محبوسا، 68 عاما وأ. ف. "هارب "، وح. ف."، محبوسا"، 43 عاما، والمتهمين في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 5641 لسنة 2024 كلى جنوب المنصورة لأنهم بتاريخ 20-6-2024 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء محل الاتهام الثاني، وما أن ظفروا به حتى سدد له الأول طعنة استقرت بالصدر، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وذلك أثناء تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للمساعدة في ارتكاب الجريمة، قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء سكين - حديدة - خشبة.

مصرع أربعيني بطعنة نافذة

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى المركزى، بوصول شخص يدعى محمود عبداللطيف، 40 عامًا، مقيم بقرية البشنينى، مصابًا بجرح طعنى ولفظ أنفاسه الأخيرة، إثر تعد من آخر.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وعمه ويدعى ف. ح.، 66 عامًا، بسبب خلاف على سور يفصل بين منزليهما وبناء حجرة بالمكان، وتعدى المتهم على ابن شقيقه بسلاح أبيض، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأكد حمزة رسلان، محامي المجني عليه، أن ضباط مباحث السنبلاوين تمكنوا من ضبط المتهم، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وتابع رسلان أن النيابة استكملت كافة التحقيقات، وأحالت القضية للمحاكمة الجنائية، وفقا لقرار المستشار فخرى أنور المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية.

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