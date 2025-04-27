جنايات المنصورة تقضي بإعدام شخصين متهمين بقتل شاب لسرقة توك توك

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، حضوريا بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا علي متهمين بقتل شاب وسرقة التوك توك الخاص به من أبناء قرية كفر الشرفاء مركز السنبلاوين بالدقهلية

الإعدام لشخصين قتلا شابا وشرقا التوك توك

نطقت هيئة المحكمة حكما بإجماع الآراء أولا بمعاقبة كل من أحمد شحته محمد الديب، والسيد على محمد عواد، بالإعدام شنقا بما أسند إليهم والمتهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية المختصة

وثانيا ببراءة محمد منصور، في تهمة قتل شاب وسرقة التوك توك وإلقاء جثمانه تحت الكوبري الجديد بالسنبلاوين

وكان قد عثرعدد من الأهالى على جثة شاب ملقاة تحت الكوبرى بأحد مراكز الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالى بالعثور على جثة مجهولة أسفل الكوبرى الجديد بالسنبلاوين.



وانتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص والتحرى أن الجثة لشاب اختفى أمس فى ظروف غامضة يعمل على توك توك، وهو فتحي رضا فتحي غريب 17 عاما مقيم عزبة محروس بجوار كفر الشرفا التابعة لمركز السنبلاوين، حيث تم اختطافه تحت الكوبري الجديد بالسنبلاوين وتم قتله وسرقة التوك توك خاصته.

وتشكل فريق بحث جنائى بمديرية أمن الدقهلية ومركز السنبلاوين لضبط الجناة، وكشف ملابسات الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة

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