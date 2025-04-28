لم تعد المتطلب الأول لسوق العمل، وزير التعليم العالي يثير الجدل بشأن الشهادات الجامعية

آثار تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، اليوم الإثنين، بأن الشهادات الجامعية لم تعد المتطلب الأول لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وزير التعليم العالي، أدلى بمجموعة من التصريحات، خلال احتفالية إطلاق النسخة الثانية من مبادرة كن مستعدًّا، التابعة لمبادرة تحالف وتنمية التي تتبناها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بهدف تدريب وتأهيل مليون طالب جامعي لسوق العمل، وإطلاق منصة رقمية توفر مسارات متعددة للتأهيل والتدريب المهني.

وقال عاشور في سياق حديثه، إن سوق العمل يتطور بشكل سريع، ومتطلباته في تغير مستمر، لدرجة أننا لايمكننا مجاراته، مضيفا أن الشهادات لم تعد المتطلب الأول لسوق العمل، بل إنها تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة،بينما تأتي الخبرات في المرتبة الاولى، وتليها المهارات، ثم اللغة الأجنبية.

فرص عمل للخريجين المصريين بالدول الاوروبية

وأكد الوزير أن مصر الأولى عالميا في تطور الكفاءات، وأن الخريج المصري مطلوب في مختلف أسواق العمل الأوروبية، مشيدًا بجهد منظمة العمل الدولية في ذلك.

ولفت الوزير إلى وجود فرص عمل للمصريين في ألمانيا وفرنسا والتشيك وروسيا ورومانيا وكندا وإنجلترا، موضحا أن التارجت العالمي أكبر من السوق المحلي، لذلك تعمل الجامعات الآن على تأهيل الخريجين ليس فقط محليًّا وإنما إقليميًّا ودوليًّا أيضًا.

الوظائف المطلوبة في سوق العمل الأوروبي

وقال الوزير إن ألمانيا وحدها تحتاج ٦ ملايين فرصة عمل، وإيطاليا مليون، لافتًا إلى أن أهم التخصصات المطلوبة هي تخصصات التعليم التكنولوجي، ومهارات تعلم اللغة الأجنبية.

وكشف الوزير أنواع الوظائف المطلوبة في سوق العمل العالمي في الفترة المقبلة ومنها التمريض، والأعمال والإدارة، وعمال المبيعات، والضيافة والسياحة، والمهندسين، والسائقين والمهنيين، والمهنيون المساعدون في الصحة.

وذكر عاشور أن هناك 92 وظيفة مهددة بالاختفاء خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على تطوير البرامج الدراسية، واستحداث تخصصات جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل في وظائف المستقبل.

وزير التعليم العالي: 39 مركزًا للتأهيل للوظائف بالجامعات

وأشار إلى أن هناك 39 مركزًا للتوظيف في الجامعات الحكومية المصرية، وجارٍ إنشاء مراكز أخرى في الجامعات الخاصة والتكنولوجية، بهدف تأهيل وتدريب طلاب الجامعات لمتطلبات سوق العمل الجديدة.

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