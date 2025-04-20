التعليم العالي: وكالة الفضاء الإفريقية تدعم تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي (صور)

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والفريق محمد عبدالجواد قائد القوات الجوية، وماريو أوغوستو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي بأنجولا، والدكتور تيتيان أواتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الإفريقية، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وعدد من السفراء، ولفيف من ممثلي الدول الأفريقية، ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء الأفريقية والدولية، وذلك بمقر الوكالة الجديد.

افتتاح وكالة الفضاء الأفريقية، فيتو

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، نقل الدكتور أيمن عاشور تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحضور.

كما أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي المميز، والإعلان عن افتتاح وبدء تشغيل وكالة الفضاء الأفريقية، وهو الحلم الذي طالما انتظرناه، وتحقق اليوم على أرض الواقع بموقع متميز جنبًا إلى جنب مع وكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد روح التعاون والتكامل بين دول القارة، في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، خاصة في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح الوزير أن صناعة الفضاء أصبحت من أسرع الصناعات نموًا على مستوى العالم، مسلطًا الضوء على التقارير الدولية التي أكدت ضرورة أن تتحرك القارة الإفريقية بخطى واثقة نحو الاستثمار الجاد في هذا القطاع الحيوي؛ لضمان أن يكون لها موطئ قدم ونصيب عادل من هذه الصناعة الواعدة وعوائدها المتزايدة، مشيرًا إلى أن دول القارة الإفريقية تذخر بشبابها الواعد، وتمتلك أكبر نسبة من الشباب على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هذه الطاقات الشابة، إذا تم تدريبها وتأهيلها جيدًا، فيمكن لها أن تتحول إلى محرك حقيقي لصناعة الفضاء الإفريقية، وإلى ركيزة أساسية لتحقيق قفزة نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تكنولوجيا الفضاء ليست مجرد قطاع متخصص، بل هي مجال يتقاطع مع مختلف فروع الهندسة والعلوم الأساسية، والبحث العلمي، ما يعزز من قيمتها الاستراتيجية كأداة تنموية شاملة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أقدم الدول في المنطقة التي عملت في مجال تكنولوجيا الفضاء، من خلال مركز الاستشعار من البعد الذي تحول إلى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتي احتضنت برنامج الفضاء الوطني حتى صدر قرار رئيس الجمهورية في 2018 لإنشاء وكالة الفضاء المصرية إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية هذه التكنولوجيا في دعم الاقتصاد والتنمية.

افتتاح وكالة الفضاء الأفريقية، فيتو

معلومات عن المدينة الفضائية المصرية

وأوضح الوزير أن المدينة الفضائية التي قامت الدولة المصرية بإنشائها كمجمع لتكنولوجيا الفضاء، تضم وكالة الفضاء المصرية جنبًا إلى جنب مع وكالة الفضاء الإفريقية، وبها كل البنية التحتية اللازمة لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، والتي تصل إلى ما يزيد عن 1 طن، وكذلك مركز التشغيل الفضائي ومحطات الاستقبال للبيانات من الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية، بما تضمه من إمكانيات عالية ومستقبلية مثل إنشاء منطقة حرة ومنطقة للشركات ومنطقة صناعية لصناعة الفضاء، بما يعزز تكامل وتوحيد الجهود، لبرامج الفضاء بالدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة لجميع دول القارة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الفضاء في إفريقيا، انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية هذه التكنولوجيا في دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرات القارة في مجالات الابتكار والمعرفة، موضحًا أن مصر قدمت دعمًا علميًا وفنيًا من خلال خبرائها، وذلك إلى جانب استضافة العديد من الاجتماعات الفنية في القاهرة، وهو ما ساهم في إعداد واعتماد أول سياسة واستراتيجية موحدة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في أفريقيا، خلال قمة رؤساء الدول الأفريقية عام 2016، لافتًا إلى أن مصر قامت بتقديم ملف متكامل لاستضافة المقر الدائم للوكالة، وقد تم اعتماد اختيارها رسميًا خلال قمة رؤساء الدول لعام 2019.

افتتاح وكالة الفضاء الأفريقية، فيتو

ووصف الوزير افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية بـ"اللحظة التاريخية"، فهذه الوكالة ليست مجرد مؤسسة علمية، بل خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لشعوب القارة، معربًا عن أمله في أن تكون الوكالة أداة فعالة لتحقيق التحول الرقمي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء القارة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أننا نطمح أن تمتد خدمات الإنترنت لتغطي جميع أنحاء القارة الأفريقية، وأن تساهم الوكالة في رقمنة المؤسسات الحكومية والخدمية، بما يعزز كفاءة الأداء ويقرب الخدمات من المواطن، ونطمح أيضًا لتطوير أنظمة إنذار مبكر تمكننا من مواجهة المخاطر والكوارث؛ لحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والمشكلات الناجمة عن تغير المناخ، فضلًا عن الدور الكبير للوكالة في دعم جهود التنمية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وفتح آفاق جديدة للإنتاج والاستثمار، وأن تكون شعاعًا للابتكار والتقدم، ومصدر فخر لكل أبناء القارة، معربًا عن سعادته بأن تكون جمهورية مصر العربية أحد الشركاء في هذه المسيرة الطموحة، والمساهمة بخبراتها وقدراتها لتحقيق مستقبل مشرق للقارة.

افتتاح وكالة الفضاء الأفريقية، فيتو

وفي الختام، تقدم وزير التعليم العالي بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحويل هذا الحلم الأفريقي إلى واقع ملموس، وقدم التحية للخبراء والعلماء الأفارقة الذين ساهموا في صياغة السياسات والاستراتيجيات، ولمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، التي أولت هذا الملف اهتمامًا ومتابعة دؤوبة، كما وجه الشكر لمسؤولي وكالة الفضاء المصرية على دعمها الكبير لهذا الصرح، كما تقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي على دوره الريادي في قيادة هذا المشروع، موجهًا تحية خاصة إلى مفوضية التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار على الجهود المخلصة، كما قدم الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي قدمت الدعم لهذا المشروع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادته ببدء التشغيل الفعلي لوكالة الفضاء الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث التاريخي يمثل نقلة نوعية نحو امتلاك القارة الإفريقية العلم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية يجسد جهود القارة لتحقيق رؤية إفريقيا 2063، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وأوضح وزير الخارجية والهجرة أن استضافة مصر للمقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية جاء من إيمان الدولة المصرية وقيادتها السياسية بأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة، حيث قدمت مصر دعمًا فنيًا ولوجيستيًا لإنشاء الوكالة، كما سخرت مصر العديد من الموارد لبناء هذا الصرح الشامخ، مسلطًا الضوء على التعاون المتميز بين مصر والمفوضية الأفريقية، معربًا عن ثقته في أن تكون وكالة الفضاء الإفريقية منصة دولية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي بالتعاون مع وكالات الفضاء الدولية.

وفي الختام، قدم وزير الخارجية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكبير لإنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، كما قدم الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديمه الدعم اللازم للوكالة، كما وجّه الشكر إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء، وكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع الطموح، مؤكدًا أن افتتاح المقر يمثل خطوة محورية في طريق بناء مستقبل إفريقي تقوده المعرفة والابتكار، وترسيخ دور القارة كلاعب فاعل في سباق التقدم التكنولوجي العالمي.

ومن جهته، عبر الدكتور تيتيان أواتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الإفريقية، عن سعادته وفخره بهذا الحدث الاستثنائي، مؤكدًا أهمية الوكالة ودورها الريادي ورؤيتها ومواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، مثمنًا إنشاء هذا الصرح العريق وتزويده ببنية تحتية متطورة ووسائل تكنولوجية حديثة.

وقدم رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقية الشكر للقيادة السياسية في مصر لاستضافة مقر الوكالة وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات حتى تستطيع أداء دورها، مؤكدًا أن القارة الإفريقية تفخر بوجود جمهورية مصر العربية بها، خاصة وأنها تتمتع بتاريخ عريق وحضارة عظيمة بالإضافة إلى ريادتها في المجالات التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أنه يتوقع تحقيق العديد من النجاحات من خلال هذا الصرح العريق.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صدقي عن سعادته البالغة بافتتاح وكالة الفضاء الأفريقية التي تقع بجوار وكالة الفضاء المصرية وذلك ضمن مدينة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية تجسد التعاون والتكامل بين دول القارة لتحقيق رؤية إفريقيا 2063، مؤكدًا استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم لوكالة الفضاء الإفريقية لتيسير عمل الوكالة وتحقيق أهدافها ورؤيتها، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على إنشاء وتجهيز وكالة الفضاء الأفريقية.

وشاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا حول برنامج الفضاء الخارجي الإفريقي، ثم ألقى ممثلو وكالات الفضاء الدولية والإفريقية كلمات سلطوا فيها الضوء على أبرز برامج الفضاء الدولية، وأهمية وكالات الفضاء، ومسيرة إفريقيا في الفضاء الخارجي، كما تم الكشف عن شعار وكالة الفضاء الأفريقية الجديد.

توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالة الفضاء الأوروبية

وعلى هامش الاحتفالية، تم توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الإماراتية، ووكالة روسكوزمكس الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية؛ لتعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتحقيق رؤى وطموحات القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن وكالة الفضاء الإفريقية تهدف إلى تعزيز قدرات القارة الأفريقية في امتلاك تكنولوجيات الفضاء، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقًا لرؤية الاتحاد الأفريقي، حيث تسعى الوكالة إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية من خلال جمع وتحليل المعلومات، وتقديم برامج تطبيقية في مجالات متعددة تشمل الأمن الغذائي وإنتاج وتوزيع المحاصيل، والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، والوقاية من الأمراض، ورصد طبقات المياه الجوفية والمسطحات المائية ومعدلات هطول الأمطار، وتدهور المناطق الساحلية، وتعزيز الأمن، والاستجابة للكوارث، ورسم خرائط البنية التحتية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



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