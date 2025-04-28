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ثقافة وفنون

موعد بدء عرض المسلسل الخليجي "أمي"

مسلسل أمي، فيتو
مسلسل أمي، فيتو

تستعد منصة شاهد لاستقبال مسلسل “أمي”، وهو عمل خليجي جديد وهو ثاني الأعمال السعودية المقتبسة عن الدراما التركية بعد مسلسل خريف القلب.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل أمي رسميًّا يوم 4 مايو المقبل وسيعرض عبر منصة شاهد وقناة MBC1 ليأخذ المشاهدين في رحلة درامية مليئة بالمشاعر والقصص الإنسانية المؤثرة.

 

أبطال مسلسل أمي

يضم مسلسل أمي نخبة كبيرة من نجوم الدراما السعودية، أبرزهم: تركي اليوسف، زهرة عرفات، ريم العلي، العنود سعود، سناء بكر يونس، فايز بن جريس، محمد شامان، رنا جبران، نايف الظفيري، أسمهان توفيق، وهمس بندر، وتمت كتابة المسلسل عبر ورشة درامية متخصصة تضم مجموعة من الكتاب.  

قصة مسلسل أمي

تدور أحداث مسلسل أمي حول طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تتعرض للإهمال والتعنيف في منزلها، مما ينعكس سلبًا على سلوكها داخل المدرسة. تلاحظ معلمتها هذه الإشارات الصامتة للاستغاثة، فتقرر التعمق أكثر في حياتها، لتكتشف واقعًا أليمًا تعيشه الطفلة خلف الأبواب المغلقة، ومن هنا تبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية المؤثرة التي تجمع بين التشويق والطرح الاجتماعي الإنساني العميق.  

 

تفاصيل المسلسل التركي Anne

قدمت النسخة التركية “Anne” قصة الطفلة “ملاك”، التي تجد العطف والرعاية عند معلمتها “زينب” بعد أن تعرضت للإهمال من والدتها، وقد شارك في بطولة النسخة التركية النجمان جانسو دير ووحيدة جردم.  

 

مسلسل خريف القلب 

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقتبس فيها الدراما السعودية من قصة تركية؛ فقد سبقها مسلسل “خريف القلب”، أول عمل درامي سعودي تركي مشترك، والذي تناول قصة تبديل طفلتين يوم ولادتهما بين عائلتين مختلفتين اجتماعيًا، وحقق نجاحًا واسعًا وتصدر قوائم المشاهدة في السعودية.  

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