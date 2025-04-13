اليوم، انطلاق عرض المسلسل السعودي "هروج"

ينطلق اليوم الأحد 13 أبريل، عرض المسلسل السعودي هروج، وذلك عبر منصة شاهد وقناة MBC1.

ومن المقرر عرض المسلسل على المنصة والقناة في تمام الساعة ٦ بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة ٧ بتوقيت السعودية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل هروج

مسلسل هروج يقدم توليفة فريدة تجمع بين الكوميديا والتشويق، حيث يستعرض قضايا اجتماعية معقدة مستوحاة من لحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي، وكل حلقة من المسلسل تحكي قصة مشوقة، مما يضفي تنوعًا في الأحداث والمواضيع ويجعل المشاهد متشوقًا للحلقة التالية باستمرار.

وكانت منصة “شاهد” قد روجت للعمل عبر منشور على إنستجرام قالت فيه: "كل يوم قصة مضحكة جديدة مستوحاة من لحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي، موعدنا مع #هروج 13 أبريل على #Shahid".

ويضم مسلسل "هروج" عددا من نجوم الدراما والكوميديا السعودية، وهم: عبدالله السدحان، مشعل المطيري، سعد عزيز، عبد العزيز الشهري، فايز بن جريس، أصايل العتيبي، ريم الحبيب، زياد العمري، يزيد المجيول، فهد المطيري، إسماعيل الحسن، وسارة طيبة.

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