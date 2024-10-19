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ثقافة وفنون

خريف القلب، تفاصيل أول مسلسل سعودي مقتبس من الدراما التركية

أبطال خريف القلب،
أبطال خريف القلب، فيتو

ينتظر عشاق الدراما الخليجية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة عملا جديدا سيتم طرحه قريبا عبر منصة شاهد وهو مسلسل خريف القلب الذي يعد أول عمل السعودي مقتبس من الدراما التركية.

 

تفاصيل مسلسل خريف القلب 

مسلسل خريف القلب من إخراج فكرت قاضي وبطولة عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي.

ومن المقرر عرض المسلسل يوم ٢٧ أكتوبر الجاري على منصة شاهد مجانا وبدون اشتراك.   

 مسلسل خريف القلب هو العمل السعودي الأول المقتبس من الدراما التركية، حيث أنه مأخوذ من العمل التركي حطام الذي تمت دبلجته وعرضه عام ٢٠١٤ بعنوان عشق ودموع، والمسلسل مكون من ٩٠ حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول طفلتين تقوم ممرضة بتبديلهما عن طريق الخطأ، وبعد 15 عامًا يتم اكتشاف هذا الخطأ الذي وقع نتيجة تشابه أسماء الطفلتين وولادتهما في نفس اليوم ونفس الساعة، وتتصاعد الأحداث.

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إلهام علي الدراما الخليجية الدراما التركية لبنى عبدالعزيز منصة شاهد مسلسل سعودي خريف القلب مسلسل عشق ودموع

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