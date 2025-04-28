الدوري المصري، شادي حسين يتوج رجلا لمباراة الإسماعيلي وزد

الدوري المصري، توج شادي حسين مهاجم فريق زد إف سي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مجموعة الهبوط، والتي انتهت لصالح زد بثنائية نظيفة

وتألق شادي حسين في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي واستطاع أن يسجل هدف التعزيز الثاني لصالح زد

زد يتخطى الإسماعيلي بثنائية نظيفة

حقق فريق زد إف سي فوزا ثمينا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شادي حسين، فيتو

شهد الشوط الأول حماس وندية من جانب الفريقين، وحاول كل منهما تهديد مرمى الأخر، ومحاولة خطف هدف التقدم، ولكن لم يشهد فرصة حقيقية على المرميين.

شهدت الدقيقة 13 كرة عرضية من علي الملواني لاعب الإسماعيلي من جهة اليسار أبعدها أحمد طارق مدافع زد عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 43 تسديدة من مروان حمدي لاعب الإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

هدفي زد في مرمى الإسماعيلي

وفي الشوط الثاني انتفض فريق زد إف سي هجوميا ونجح في خطف الهدف الأول عن طريق مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 58، من تمريرة من مصطفى زيكو وصلت إلى مصطفى سعد المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ارتطمت بهشام محمد لاعب الإسماعيلي وسكنت المرمى.

وفي الدقيقة 61 أحرز شادي حسين هدف زد الثاني من تسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

دخل الإسماعيلي مباراته أمام زد في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عماد حمدي ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى ومحمد بيومي.

خط الوسط: هشام محمد وعبد الرحمن الدح ومروان حمدي وعلي الملواني.

خط الهجوم: إيريك تراوري وخالد النبريص.

يجلس على دكة البدلاء عبدالله جمال حارسًا وحاتم سكر ومحمد خطار ومحمد عبد السميع وعبد الله السعيد وعمر القط ونادر فرج.

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

دخل فريق زد المباراة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: علي لطفي

- الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - علي جمال - أحمد سيد عبدالنبي.

- الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد عادل - - بيتر موتوموسي.

- الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

مباراة الإسماعيلي وزد

بهذه النمتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة في المركز السابع بمجموعة الهبوط، بعدما خاض ثلاث مباريات، حيث فاز على طلائع الجيش وتعادل مع الاتحاد السكندري وخسر أمام زد.

فيما ارتفعه رصيد زد إلى 27 نقطة في المركز الأول بمجموعة الهبوط، بعد أن خاض ثلاث مباريات فاز في مباراتين وخسر مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.