الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، شادي حسين يتوج رجلا لمباراة الإسماعيلي وزد

الإسماعيلي وزد، فيتو
الإسماعيلي وزد، فيتو

الدوري المصري، توج شادي حسين مهاجم فريق زد إف سي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مجموعة الهبوط، والتي انتهت لصالح زد بثنائية نظيفة 

وتألق شادي حسين في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي واستطاع أن يسجل هدف التعزيز الثاني لصالح زد 

زد يتخطى الإسماعيلي بثنائية نظيفة

حقق فريق زد إف سي فوزا ثمينا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شادي حسين، فيتو
شادي حسين، فيتو

شهد الشوط الأول حماس وندية من جانب الفريقين، وحاول كل منهما تهديد مرمى الأخر، ومحاولة خطف هدف التقدم، ولكن لم يشهد فرصة حقيقية على المرميين.

شهدت الدقيقة 13 كرة عرضية من علي الملواني لاعب الإسماعيلي من جهة اليسار أبعدها أحمد طارق مدافع زد عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 43 تسديدة من مروان حمدي لاعب الإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

هدفي زد في مرمى الإسماعيلي

وفي الشوط الثاني انتفض فريق زد إف سي هجوميا ونجح في خطف الهدف الأول عن طريق مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 58، من تمريرة من مصطفى زيكو وصلت إلى مصطفى سعد المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ارتطمت بهشام محمد لاعب الإسماعيلي وسكنت المرمى.

وفي الدقيقة 61 أحرز شادي حسين هدف زد الثاني من تسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

دخل الإسماعيلي مباراته أمام زد في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم. 

خط الدفاع: عماد حمدي ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى ومحمد بيومي. 

خط الوسط: هشام محمد وعبد الرحمن الدح ومروان حمدي وعلي الملواني.

خط الهجوم: إيريك تراوري وخالد النبريص. 

يجلس على دكة البدلاء عبدالله جمال حارسًا وحاتم سكر ومحمد خطار ومحمد عبد السميع وعبد الله السعيد وعمر القط ونادر فرج.

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

دخل فريق زد المباراة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: علي لطفي

- الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - علي جمال - أحمد سيد عبدالنبي.

- الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد عادل - - بيتر موتوموسي.

 

- الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

مباراة الإسماعيلي وزد

بهذه النمتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة في المركز السابع بمجموعة الهبوط، بعدما خاض ثلاث مباريات، حيث فاز على طلائع الجيش وتعادل مع الاتحاد السكندري وخسر أمام زد.

فيما ارتفعه رصيد زد إلى 27 نقطة في المركز الأول بمجموعة الهبوط، بعد أن خاض ثلاث مباريات فاز في مباراتين وخسر مباراة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الاسماعيلي شادي حسين الاسماعيلي ضد زد

مواد متعلقة

الاتحاد السكندري يحقق فوزا مهما على حساب طلائع الجيش 1/2 بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، زد يعمق جراح الإسماعيلي ويفوز عليه بثنائية نظيفة على ملعبه

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد في الشوط الأول

الدوري المصري، شادي حسين وميسي يقودان تشكيل زد أمام الإسماعيلي
ads

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف رأيه في رحيل كولر عن الأهلي

تراجع مفاجئ لسعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الإثنين

ساويرس يكشف أسباب توقعاته بارتفاع سعر أوقية الذهب لـ 5000 دولار

أول تعليق من مارسيل كولر على رحيله عن الأهلي

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

على خليفة واقعة الاعتداء الجنسي، مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومديرة مدرسة الكرمة (فيديو)

تفاصيل سرقة باحثة كويتية بحث علمي لأستاذ مصري منشور بمجلة حقوق المنوفية (مستندات)

ساويرس يلتقي أصحاب 200 منزل بقرى الدير بسوهاج بعد إعادة تطويرها وتأهليها (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على أزمة كولر مع جماهير الأهلي

تفسير حلم غوايش الذهب في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

الصلوات المفروضة وأسماؤها وأوقاتها، وسننها القبلية والبعدية وحكم قضائها

المزيد
الجريدة الرسمية