الدوري المصري، شادي حسين وميسي يقودان تشكيل زد أمام الإسماعيلي

الدوري المصري، أعلن حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي زد، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بمجموعة الهبوط، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

يدخل فريق زد المباراة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: علي لطفي

- الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - علي جمال - أحمد سيد عبدالنبي.

- الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد عادل - - بيتر موتوموسي.

- الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

مباراة الإسماعيلي وزد

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في الدوري برصيد 18 نقطة بعدما خاض مباراتين فاز على طلائع الجيش وتعادل مع الاتحاد السكندري.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة بعد أن خاض مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى.

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