مرتلة ومجودة للعظماء السبعة، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الروم 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى التوبة/ يونس
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 30 ق
38: 8 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف 15 ق
27: 9 (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الحجر
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الإسراء/ الكهف 15 ق
53: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة يس 30ق
27: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق
57: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الواقعة / الحديد 30ق
14:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى الحشر / الممتحنة 28 ق
14:45 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الإنسان 15 ق
15:45 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإنعام 30 ق
الختمة المجودة
الساعة 16:34 تقدمة التلاوة د / طه أبو كريشة 5ق
الساعة 15:40 للشيخ /مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة المائدة 30ق
18:51( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الأحزاب 45ق
21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح 15ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سور القمر/ الرحمن/ قصار السور 45ق
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الأنعام
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حزين وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق
03:18 (قبل الفجر) للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة هود 30 ق
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